Hanoï (VNA) – L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes ou UN Women) et le bureau de représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam ont organisé un dialogue de politiques sur l’amélioration du rôle des jeunes dans le règlement des questions sociales, le 3 décembre à Hanoï.

Ce programme était l’un des projets de la campagne « Les 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes ».

S’exprimant lors du dialogue, le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Michael Croft, a déclaré apprécier le rôle des jeunes dans le développement national. Selon lui, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, l’UNESCO et ONU Femmes avaient décidé de choisir les jeunes pour mener des études sur diverses questions sociales, ce qui leur permettrait de présenter leurs propositions pour développer leur rôle dans le règlement de ces problèmes et des défis actuels.

Lors du dialogue, les jeunes participant aux études ont présenté des propositions détaillées sur l’intensification de la participation des jeunes au processus de développement des politiques, la multiplication des opportunités en faveur des jeunes handicapés, ainsi que d’autres sujets comme les soins de santé, la santé génésique, la violence sexuelle...

Les 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes sont une campagne internationale annuelle qui débute le 25 novembre avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et s’achèvera le 10 décembre, avec la Journée des droits de l’homme. Lancée en 1991 par des activistes au Women’s Global Leadership Institute, cette campagne est organisée chaque année par le Center for Women’s Global Leadership. Elle fait office de stratégie d’organisation pour les particuliers et les organisations du monde entier, en vue de la promotion et de la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.-VNA