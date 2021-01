Kien Giang (VNA) - Luxueux mais pas ostentatoire, le Regent Phu Quôc surplombant la mer est un complexe de villas et de chambres de luxe élégamment conçues, créant des espaces privés uniques. Il ouvrira ses portes au 2e trimestre 2021.

Photo: CVN/VNA

Groupe hotelier de luxe né dans les annees 70, Regent est présent sur huit destinations dans le monde. En 2021, c’est à Phu Quôc que le fameux groupe ouvrira son nouvel hôtel. Situé sur une belle plage paisible, l’hôtel permettra à ses clients d’assister à de grandioses couchers de soleil dans le meilleur des conforts.



La particularité de l’hôtel sera d’offrir des séances de relaxation combinant thérapie moderne et aromathérapie à base de plantes. L’hôtel accueillera aussi plusieurs restaurants sous la supervision du chef franco-japonais, Oku. Le Bar Jade servira, quant à lui, des cocktails délicats et surprenants, préparés d’une main de maître.



Malgré la pandémie de COVID-19, plusieurs grandes enseignes ont choisi Phu Quôc pour s’installer en 2020. Ces nouveaux établissements luxueux sauront à coup sûr contenter un public national et, espérons-le pour bientôt, international. -CVN/VNA