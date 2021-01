Hanoi, 6 janvier (VNA) – Le Service de la Santé de Hanoi s'est coordonné le 5 janvier avec le Service du Tourisme et le Haut Commandement de la capitale pour tenir une réunion pour examiner et réorganiser les activités de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 dans les centres de quarantaine concentrée après l’information qu’un étudiant a été signalé positif pour le SRAS-CoV-2, quelques heures après avoir quitté le centre de quarantaine.

Immédiatement après cet incident, le service de la Santé de Hanoi a mis en place 3 équipes pour inspecter les installations de quarantaine afin de les exhorter à se conformer strictement aux réglementations sur la prévention et le contrôle des épidémies.

Selon le Cente de contrôle des maladies (CDC) de Hanoi, un étudiant revenant des États-Unis, est entré le 21 décembre 2020 à l'aéroport international de Noi Bai et a été mis en quarantaine dans un établissement de Hanoi.

Cet étudiant a eu un résultat de test négatif (23 décembre 2020) pour le SRAS-CoV-2 par le CDC de Hanoi. À 20h00 le 4 janvier 2021, le CDC de Hanoi a annoncé qu'au deuxième test, le patient était positif. Cependant, avant cela, le matin du 4 janvier, le patient avait quitté le centre de quarantaine et était retourné chez lui dans la province de Quang Ninh pour y effectuer l'isolement à domicile. Actuellement, le patient est mis en quarantaine et est traité dans la province de Quang Ninh.

Selon les informations du Centre du Contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, 4 cas dans cette ville ayant eu des contacts étroites avec ce patient ont été testés négatif. La quarantaine de 4 jours pour ces cas se poursuivra conformément à la réglementation.

Le 5 janvier, le service de la Santé de Dong Nai (Sud) a envoyé une annonce urgente aux hôpitaux et aux établissements médicaux de la province pour renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie dans la province. Le Service de la santé de Dong Nai demande aux établissements de santé de la province de renforcer l'examen et de réévaluer toutes les mesures de prévention et de contrôle, d'appliquer strictement le dépistage, la mise en quarantaine et le test de tous les cas suspects - VNA