Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances a annoncé qu'il était en train d’élaborer un projet de Résolution sur des solutions de recette budgétaire pour soutenir les entreprises et les gens touchées par l'épidémie de COVID-19, dont la réduction de 30 % de l'impôt sur les sociétés pour 2021.

En outre, il va réduire 50 % de l'impôt dû au titre de la production et des activités commerciales des mois des 3e et 4e trimestres de 2021 en faveur des entreprises familiales et des particuliers exerçant les activités commerciales dans tous les domaines, toutes les localités.

La taxe sur la valeur ajoutée sera réduite de 30 % pour les entreprises et organisations opérationnelles dans les services.

Cette réduction peut réduire les recettes budgétaires d'environ 20.000 milliards de dongs.

En général, à partir de début 2021, le montant des taxes, des redevances, des charges et pour la location de terrain… visant à soutenir les entreprises et individus est estimé à 138.000 milliards de de dongs.

Auparavant, lors de sa première session, la 15e Assemblée nationale a promulgué une résolution, selon laquelle, le gouvernement et le Premier ministre sont chargés de mettre en œuvre des solutions urgentes pour faire face à l'évolution compliquée de la pandémie de COVID-19, notamment les mesures fiscales.

Selon le ministère des Finances, la production et les activités commerciales des entreprises et des gens sont considérés comme l'élément vital de l'économie et lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés, cela affectera certainement la santé de l’économie nationale.

Ces derniers temps, en particulier en juillet 2021, l'épidémie de COVID-19 s’aggrave et continue d'affecter gravement et fortement les activités des entreprises et des gens, en particulier les PME, les entreprises familiales et d’autres activités commerciales d'un certain nombre de secteurs de services tels que le tourisme, le transport, l'hébergement et la restauration, le cinéma, les sports, le divertissement et le divertissement.



En conséquence, il est nécessaire de disposer de plus de solutions pour soutenir les entreprises et des gens pour faire face à l'impact de l'épidémie de COVID-19. -VNA