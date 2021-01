Hanoï (VNA) - Un peu plus d’un jour après sa publication sur Truc Dien TV, le clip vidéo intitulé "Le Vietnam a continuellement établi un nouveau record d'exportation, avec une croissance en forte hausse chez les entreprises nationales" par Minh Giang - un Américain d’origine vietnamienne, a attiré des milliers de vues.



De nombreuses opinions ont exprimé leur joie, leur soutien et ont affirmé qu'il s'agissait d'une réalisation digne de fierté du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.



Selon le clip vidéo, en 2020, l'économie vietnamienne a réservé de nombreuses surprises, les exportations et les importations auraient dû être inférieures à celles des années précédentes en raison du COVID-19. Cependant, jusqu'à présent, les exportations vietnamiennes ont établi un nouveau record, estimées à environ 19,1 milliards de dollars.



On peut dire qu'en 2020, le secteur des IDE (investissements directs étrangers) au Vietnam a représenté une part très importante des exportations. Mais il est heureux de constater que la croissance des exportations du secteur hors des IDE a également augmenté, jusqu'à plus de 13% (celle du secteur des IDE est d'environ 5%). En termes de chiffre d'affaires à l'exportation, le secteur des IDE a continué d’occuper la première place au Vietnam (environ 80%), tandis que les entreprises nationales représentaient seulement environ 20%. Cependant, la croissance de 13% sur un an des entreprises nationales est très encourageante car plus le taux est élevé, plus l'effet sera positif.



En 2020, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 19,1 milliards de dollars. En 2019, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 9,1 milliards de dollars, ce qui a été également un record. En 2020, cependant, c'est le double de ce nombre. Le volume du commerce extérieur en 2020 était estimé à 543,9 milliards de dollars, un très grand nombre. Historiquement, l’import-export du Vietnam n'avait jamais atteint ce niveau. Il est possible que cette barre serait franchie en 2021. Beaucoup de gens veulent que le chiffre d'affaires total des importations-exportations du Vietnam atteigne 1.000 milliards de dollars, à hauteur de ses potentiels. C'est un jalon important que le Vietnam doit atteindre dans les temps à venir.-VNA