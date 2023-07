Photo: Journal de Bac Giang

Bac Giang (VNA) - En 2023, environ 201.600 tonnes de litchis « thieu » de la province de Bac Giang (Nord) seraient vendues sur les marchés national et étranger, soit une augmentation de plus de 21.600 tonnes par rapport au plan fixé.



Parmi cette quantité, près de 111.200 tonnes de litchis « thieu » seraient vendues sur le marché national, représentant 55,1% des ventes totales. Environ 90.500 tonnes seraient expédiées à l’étranger, soit près de 44,9%.



Le chiffre d’affaires en provenance des ventes de litchis et des services annexes serait de plus de 6.876 milliards de dôngs, un record jamais enregistré. Sur ce montant, plus de 4.658 milliards de dôngs proviendraient des ventes de litchis et 2.218 milliards de dôngs des services annexes.



S’agissant des exportations, la Chine est toujours un grand marché depuis des années. Outre ce marché traditionnel, Bac Giang exporte des litchis vers les Etats-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Australie, l’Union européenne, la Thaïlande, les Emirats arabes unis, le Qatar et certains pays du Moyen-Orient…-VNA