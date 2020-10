des croquis d’architectes dans le livre « Impression de Hanoi - à partir des croquis de bâtiments coloniaux français ». Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - La maison d’édition Kim Dông a présenté un livre bilingue en vietnamien et anglais intitulé « Impression de Hanoï - à partir des croquis de bâtiments coloniaux français ».



Ce livre a rassemblé les croquis du groupe Urban Sketchers Hanoi, qui a gagné le Prix « Bùi Xuân Phai – Pour l’amour de Hanoï » en 2019 et qui est un travail parallèle avec le livre Artbook « Vieux quartier de Hanoï - Croquis et souvenirs » publié par Wings Books en 2019.



Le livre présente aux lecteurs près de 150 croquis d’architectes et de peintres amateurs et professionnels passionnés par la beauté de l’ancien Hanoï. En outre, le livre propose des études de nombreux scientifiques, experts de premier plan au Vietnam sur l’histoire de Hanoï liée aux œuvres architecturales françaises.



Les croquis du livre expriment la vision des amoureux de Hanoï. Le livre a un même chapitre contenant des dessins de jeunes membres du groupe Urban Sketch Hanoi, dont le plus jeune membre à 6 ans.



Le groupe Urban Sketchers Hanoi crée un espace récréatif à but non lucratif pour la communauté des amoureux Hanoï et des croquis.



Urban Sketchers Hanoi est membre du groupe Urban Sketchers. Fondé en septembre 2016, Urban Sketchers Hanoi a attiré plus de 4 000 membres des quatre coins du pays, ainsi que des étrangers, de différents âges et carrières. Ce groupe a peint de belles images de Hanoï, les coins de rue familiers, le style de vie simple et élégant des Hanoïens, les anciens ouvrages porteurs de l’âme de Hanoï, et les valeurs culturelles historiques qui se perdent progressivement dans le processus d’urbanisation.-NDEl/VNA