Un vétéran de guerre à la mémoire ses camarades au cimetière A1 à Dien Bien. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion du 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954), de nombreuses activités de célébrations sont d’ores et déjà organisées dans l’ensemble du pays.

Dans la mégapole du Sud, l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a fêté le 4 mai le 65e anniversaire de cette victoire pour honorer et exprimer la reconnaissance vis-à-vis des anciens combattants ayant participé à cette campagne historique.

Outre des anciens combattants, la cérémonie de célébration a vu aussi la présence de la consule générale du Laos, Mme Phimpha Keomixay, du consul général par intérim de la Chine à Ho Chi Minh-Ville, Hao Zhigang, de représentants du Commandement de la 7e zone militaire, de soldats du Commandement de la mégapole du Sud, d’étudiants de l’Université des sciences sociales et humaines, d’étudiants laotiens faisant des études dans la ville.

A cette occasion, les anciens combattants ont rencontré et partagé avec des étudiants de l’Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh-Ville des souvenirs sur la résistance anti-française et la campagne de Dien Bien Phu.

S’exprimant à cette célébration, le vice-président et secrétaire général de HUFO, Nguyen Van Manh a souligné le soutien précieux des amis internationaux pour la victoire historique du Vietnam.

A Dien Bien (Nord), de nombreuses activités culturelles et sportives se déroulent du 4 au 7 mai pour saluer le 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, le 110e anniversaire de la naissance de la province de Dien Bien. Une exposition de livres, des imprimés touristiques sur Dien Bien est ouverte au Monument de la victoire de Dien Bien et à la bibliothèque provinciale.

Les 5 et 6 mai au stade de la province, aura lieu une exposition photographique thématique placée sur le thème « Dien Bien-Des trajets glorieux », retraçant les jalons historiques de Dien Bien durant son processus de développement. Les 6 et 7 mai au cinéma Dien Bien Phu, des films seront projetés gratuitement au service du public.

Dans la soirée du 6 mai, il y aura un spectacle saluant le 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Le lendemain, des échanges culturels et des compétitions sportives auront lieu au Monument de la victoire de Dien Bien. Des milliers d’habitants sont attendus.

La campagne de Diên Biên Phu dura de mars à mai 1954 sous le commandement du général Vo Nguyên Giap. La victoire du Vietnam le 7 mai 1954 conduisit à la signature des Accords de Genève de 1954 par lesquels la France accepta de retirer ses forces de l’Indochine.

La victoire de Dien Bien Phu a mis fin, il y a 65 ans, aux neuf années de résistance du peuple vietnamien contre le colonialisme français. Elle a marqué un jalon d’or de l’histoire vietnamienne et s’est inscrite comme un exploit majeur dans l’histoire du XXème siècle. Elle a encouragé les peuples épris de paix à accélérer leur lutte pour la décolonisation et l’indépendance nationale. -VNA