Hanoi (VNA) - L’Espace - Institut francais de Hanoi - a fait salle comble lors du concert de musique classique du duo Régis Pasquier et Yoko Kaneko, samedi 26 octobre.

Concert de musique pour violon et piano de Régis Pasquier et Yoko Kaneko, le 26 octobre à l’Espace - Institut francais de Hanoi. Photo : CVN



Le violoniste francais Régis Pasquier et la pianiste japonaise Yoko Kaneko ont joué pour la première fois devant le public hanoïen, le soir du 26 octobre à l’Espace - Institut francais de Hanoi.



Leur concert a mis à l’honneur les mélodies de grands compositeurs francais, telles que "Romance violon et piano, op.28 en si bémol majeur" de Gabriel Fauré, "Sonate pour violon et piano en sol mineur" de Claude Debussy, "Sonate pour violon et piano en sol majeur" de Maurice Ravel, et "Sonate pour violon et piano en la majeur" de César Franck.



Né en 1945 à Fontainebleau, Régis Pasquier a remporté les Premiers prix de violon et de musique de chambre au Conservatoire de Paris en 1958. De 1977 à 1986, il était violon solo de l’Orchestre national de France. Ce virtuose est devenu professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris de 1985 jusqu’à 2011.



Diplomée de l’école Toho Gakuen à Tokyo et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, la musicienne japonaise Yoko Kaneko fait ses tournées autour du monde depuis plusieurs années. Reconnue pour ses performances sur piano et piano-forte, elle a remporté de nombreux prix internationaux et collabore avec les musiciens de renom du monde entier. – CVN/VNA