La marée inonde de nombreuses routes à Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Can Tho a travaillé mardi avec une délégation de l'Université Fulbright Vietnam et l'Université Harvard sur la situation du changement climatique et la résilience de la ville à ce phénomène.

Selon le professeur David O. Dapice, expert de haut rang sur l'économie du Programme Vietnam de l'Université Harvard, l' élévation du niveau de la mer et la salinisation dans le delta du Mékong ont atteint le niveau très alarmant. Chaque année, cette région subit un ennoyage de 2cm à 3cm et l'élévation du niveau de la mer d'au moins 0,5cm. Dans les 50 prochaines années, plus de 12 millions de personnes dans le delta du Mékong seront touchées directement par ce phénomène.

Le Programme Vietnam est organisé par l'Université Harvard en collaboration avec l'Université Fulbright Vietnam, afin d'évaluer les impacts de l'élévation du niveau de la mer et de la salinisation sur le bien-être social et le développement économique des villes et provinces touchées. Un programme annuel de discussion des politiques entre l'Université Harvard et une délégation des dirigeants de haut rang du gouvernement vietnamien aura lieu en novembre prochain dans l'État américain de Massachusetts. Cette année, le thème de ce programme sera le changement climatique et l'environnement.

Actuellement, le Comité populaire municipal de Can Tho est en train d'exécuter le projet de renforcement de l'adaptation urbaine financé par la Banque mondiale pour la période 2016-2021 d'une valeur de 7.000 milliards de dongs, d'élargir le système d'approvisionnement en eau et d'optimiser les activités des stations de traitement des eaux usées, etc. -VNA