Le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen (droite) a reçu le lot de vaccins AstraZeneca présenté par le gouvernement polonais et le peuple de l'ambassadeur de Pologne au Vietnam. Photo : Suckhoedoisong.vn



Hanoï (VNA) - Une cérémonie de réception de près de 2 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 AstraZeneca accordées par la Pologne et la République de Corée au Vietnam a eu lieu le 15 octobre à Hanoï.

Le gouvernement et le peuple polonais ont fait don de 887.700 doses de vaccin AstraZeneca au Vietnam (ce lot de vaccin est arrivé au Vietnam dans la matinée du 14 octobre). Auparavant, la Pologne avait fait don de 501.600 doses de vaccin AstraZeneca au Vietnam.

Le gouvernement et le peuple coréens ont aussi fait don de 1,1 million de doses de vaccin AstraZeneca au Vietnam. Ce lot de vaccins est aussi arrivé au Vietnam dans la soirée du 13 octobre.

S’exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur de Pologne au Vietnam, Wojciech Gerwel, a indiqué que le gouvernement et le peuple polonais étaient reconnaissants pour l'amitié et le soutien de la communauté vietnamienne en Pologne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. C'est aussi le moteur pour le gouvernement et le peuple polonais de soutenir le Vietnam dans cette lutte contre le coronavirus.

Le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen a reçu un lot de vaccin AstraZeneca du gouvernement et du peuple coréens présenté par l'ambassadeur de R. de Corée au Vietnam. Photo: Suckhoedoisong.vn



L'ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Park Noh-Wan, a souligné qu'en plus de 1,1 million de doses de vaccin accordé cette fois, la partie coréenne discutait de la possibilité de soutenir 100.000 autres doses de vaccin AstraZeneca pour le Vietnam.

Le vice-ministre vietnamien de la Santé Do Xuan Tuyen a remercié le gouvernement et le peuple de Pologne et de la République de Corée pour leur soutien et leur partage avec le peuple vietnamien dans la lutte contre le COVID-19 ainsi que dans d'autres activités en soins de santé de la population, en général.

Il a espéré que dans les temps à venir, le Vietnam continuerait de recevoir le soutien et le partage du gouvernement et des peuples de Pologne et de la République de Corée dans la lutte contre le COVID-19 ainsi que dans les soins de santé du peuple vietnamien. -VNA