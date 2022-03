Transformation du poissons tra pour l'exportation. Photo: Vnexpress

Hanoï (VNA) - Selon la VASEP, les exportations nationales de poissons tra (pangasius) au cours des deux premiers mois de cette année ont connu une bonne croissance sur la plupart des principaux marchés.



Plus précisément, la valeur totale des exportations a atteint 384,8 millions d’USD ( 93,6% en un an). Les exportations de poissons tra vers certains marchés principaux ont connu une croissance à trois chiffres. Les entreprises vietnamiennes de pangasius espèrent que cette tendance se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.



De janvier à fin février 2022, les États-Unis ont importé pour 94,57 millions d’USD de pangasius vietnamiens ( 119,7% en un an), devenant le premier débouché. Selon les prévisions, la reprise et la forte demande du marché américain se poursuivront au premier semestre.



Le prix du pangasius non transformé sur le marché national a augmenté pour s’établir à entre 30.000 et 32.000 VND/kg, ce qui a fait grimper le prix moyen à l'exportation.



Le Département américain du commerce (DOC) a annoncé les résultats préliminaires du 17e examen et le dernier en date est le résultat final de la taxe antidumping POR17 sur les filets de poissons tra surgelés importés du Vietnam. Il en résulte que davantage d'entreprises nationales bénéficieront d'une taxe de 0% sur le marché américain; la valeur des exportations vers ce marché continuera donc de croître fortement dans les années à venir.



Les marchés dans le cadre du CPTPP (accord de partenariat transpacifique global et progressiste) a importé pour 52,5 millions d’USD de poissons tra vietnamiens ( 51,4%). Si la situation du Covid-19 à l'échelle mondiale est bien maîtrisée et que l'économie revient à la normale, il est prévu qu'au cours des deux prochains trimestres au moins, les exportations de pangasius vers les pays parties signataires du CPTPP connaîtront une croissance à deux chiffres.



Au cours des deux premiers mois de 2022, les exportations de pangasius vers l'Union européenne (UE) ont atteint près de 28 millions d’USD ( 76%).



Outre les principaux marchés d'exportation susmentionnés, les exportations de pangasius vers d'autres marchés potentiels tels que Brésil, Thaïlande, Émirats arabes unis et Royaume-Uni, ont également bien augmenté.-CPV/VNA