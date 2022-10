Photo d'illustration: ministère de l'Industrie et du Commerce



Hanoï (VNA) – La transition vers les énergies à faibles émissions et l’augmentation de l’absorption de gaz à effet de serre nécessitent une transition équitable afin d'avancer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir les droits et les moyens de subsistance des travailleurs.

C’est ce qu’a déclaré le directeur adjoint du Département du changement climatique (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), Pham Van Tan, lors d’un colloque intitulé «Réaliser l'engagement de zéro émission nette : opportunités et défis pour les entreprises", le 11 octobre à Hanoï.

Il a affirmé que la transition énergétique vers "zéro émission nette" était un choix stratégique du Vietnam. Les entreprises doivent être prêtes, préparer un personnel capable d’effectuer un inventaire des gaz à effet de serre, élaborer un plan de réduction des émissions de ceux-ci.

Des délégués au colloque. Photo: VNA



Partageant cette opinion, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Quoc Phuong, a souligné le rôle important du milieu des affaires dans la réalisation de l'engagement de "zéro émission nette" d'ici 2050 en réponse au changement climatique et pour le développement durable.

Selon lui, la mise en œuvre de cet engagement pose des défis, mais également offre de nombreuses opportunités pour les entreprises, notamment en matière de recherche, d'innovation et d'accès à la finance verte.

Lors du séminaire, des gestionnaires, experts et représentants d'entreprises ont analysé les opportunités et défis, les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises en termes de capital, de technologies, de formation, etc., contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. -VNA