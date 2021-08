Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a réalisé des progrès remarquables en matière d'égalité des sexes au sein des minorités ethniques et dans les régions montagneuses au cours de la période 2015-2019, dont une baisse de 4,7 points de pourcentage du taux de mariage d'enfants au sein des minorités ethniques, selon un rapport publié le 4 août.

Les rapports « Chiffres sur les femmes et les hommes des ethnies au Vietnam pour la période 2015-2019 » et « Politique en résumé : Problèmes de genre dans les zones de minorités ethniques au Vietnam », ont été rendus publics à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones (9 août).

Les rapports ont été réalisés par l’Entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), en coordination avec l'Institut des sciences du travail et des affaires sociales du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (ILSSA-MOLISA), et le Comité des affaires ethniques (CEMA), avec le soutien financier de l'ambassade d'Irlande au Vietnam.

Ces deux publications donnent des informations sur les femmes et les hommes des ethnies au Vietnam pendant la période 2015-2019, des résultats de l'analyse de genre et des recommandations politiques pour la promotion de l'égalité des sexes dans les zones peuplées de minorités ethniques du pays.

Le taux de foyers au sein des minorités ethniques ayant accès à Internet (Wi-Fi, câble ou 3G) a été multiplié par 9,4, passant de 6,5 % en 2015 à 61,3 % en 2019. Entre 2014 et 2018, le revenu moyen mensuel par habitant chez les minorités ethniques a été multiplié par 1,8. En outre, la proportion d'enfants scolarisés au bon âge a augmenté de 15,2 % entre 2015 et 2019 ; et le pourcentage de membres de minorités ethniques participant à l'assurance maladie a atteint 93,5%, sans différence entre les hommes et les femmes.

Les rapports mettent également en évidence les problèmes de genre qui affectent les femmes et les filles des minorités ethniques. Ils indiquent que les travailleuses des minorités ethniques sont plus susceptibles d'occuper des emplois précaires et sont plus vulnérables sur le lieu de travail que leurs homologues masculins.

Elisa Fernandez Saenz, représentante d'ONU Femmes au Vietnam, a déclaré que l'objectif des rapports était de fournir aux parties prenantes une image plus claire de la situation actuelle de l'égalité des sexes au sein des minorités ethniques au Vietnam, d’identifier les problèmes exigeant davantage d'efforts.

Elle s’est déclaré convaincue que ces rapports contribueraient au processus de promotion du développement socio-économique et du développement durable dans les zones peuplées de minorités ethniques au Vietnam.-VNA