Nguyen Thi Thu Ha, présidente de l'Union des femmes du Vietnam Nguyen Thi Thu Ha (droite) et Elisa Fernandez, responsable du bureau de l’ONU Femmes au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Un séminaire de consultation sur le rapport national d'examen volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) du point de vue de l'égalité des sexes a été organisé vendredi à Hanoi par le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam et l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes ou UN Women).

Ce séminaire était un forum pour les experts, les représentants des ministères, branches et secteurs de discuter et de recommander des problèmes prioritaires, afin d'atteindre l'égalité des sexes dans la mise en œuvre des ODD au Vietnam, a déclaré la présidente de l'Union des femmes du Vietnam Nguyen Thi Thu Ha.

A cette occasion, plus d'une centaine d'experts ont donné leurs opinions sur ce rapport. Selon eux, il s'agit d'une bonne occasion pour le Vietnam de réexaminer et de passer en revue les résultats ainsi que les défis dans la réalisation des ODD. Le gouvernement présentera ce rapport au Forum politique de haut niveau sur le développement durable prévu en juillet prochain à New York. -VNA