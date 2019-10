Des touristes étrangers à Sa Pa. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Administration nationale du tourisme, dans le cadre des Programmes nationaux pour ce secteur, sont prévues en 2020 au moins 15 activités majeures de promotion du tourisme national.

Plus précisément, le Vietnam organisera des programmes de promotion en mai, en juin, en juillet et en septembre en Chine, en République de Corée, à Taïwan (Chine) et au Japon. Des événements similaires auront lieu aux États-Unis en septembre et en Australie en octobre.

Le secteur du tourisme s’emploiera également à mettre en valeur ses potentiels dans des pays de l’ASEAN, tels que l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, et au Salon international du tourisme de Brunei.

Le Vietnam participera à des foires internationales du tourisme en Chine, en République de Corée et aux Emirats arabes unis, à trois salons en Espagne, en Russie et en Allemagne. Il sera également présent à de nombreuses autres activités promotionnelles.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli près de 13 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 10,8% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques.

Le Vietnam s’était fixé pour objectif d’accueillir cette année entre 17,5 et 18 millions de touristes étrangers.-VNA