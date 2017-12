Nguyen Duc Sinh (à l'avant, à droite) est escorté par des policiers. (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville, 27 décembre (VNA) - Le 27 décembre, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné 15 accusés à des peines d'emprisonnement allant de 16 à cinq ans pour «terrorisme contre l'administration populaire» en vertu de l'article 84 du Code pénal du Vietnam.

Dang Hoang Thien (né en 1992, résidant dans le district N° 3, Ho Chi Minh-Ville), a pris 16 ans de prison pour son rôle principal dans la fabrication et la mise de cocktails Molotov à l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville le 22 avril 2017, et son implication dans l'incendie de l'entrepôt de la Police de la ville de Bien Hoa dans la province méridionale de Dong Nai le 8 avril 2017.

En tant qu’instigateur, Nguyên Duc Sinh (né en 1985 à Quang Ngai), qui a mis le feu, avec d’autres complices, à un entrepôt de véhicules contrevenants de la Police de la ville de Biên Hoà, le 8 avril 2017, a été condamné à dix ans de prison. Lui et ses complices ont également reçu l'ordre de payer 1,2 milliard de dongs en compensation à la Police de Bien Hoa.



Treize autres complices ont été condamnés à des peines allant de cinq à 14 ans de prison pour «terrorisme contre l'administration populaire».



Le Thi Thu Phuong (né en 1996, amie de Thien) a été condamnée à un an et six mois de prison pour ne pas avoir dénoncé le crime, avec trois ans de probation.



Le tribunal a conclu que les éléments réactionnaires à l'étranger avaient incité les accusés à mener des activités contre l'administration populaire, comme diffuser des informations fausses et déformées sur les réseaux sociaux, participer à des manifestations, recruter des membres pour des organisations réactionnaires et fabriquer des armes.



Leurs actes représentent un grave danger pour la société, menacent la sécurité nationale et violent les biens et la santé des populations, a déclaré le tribunal.



Selon le verdict, les prévenus agissaient sous la direction de Dao Minh Quan et Pham Lisa, qui dirigeaient un groupe terroriste réactionnaire à l'étranger, qui utilisait les réseaux sociaux pour inciter de nombreuses personnes au Vietnam à créer des groupes terroristes prévoyant de commettre des actes terroristes et de sabotage.



L'agence d'enquête relevant du ministère de la Sécurité publique a publié un avis de recherche pour Dao Minh Quan et Pham Lisa. -VNA