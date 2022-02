La commune de Liên Hà. Photo :VOV

Hanoï (VNA) - À Hanoi comme dans le reste du pays, la nouvelle ruralité aura permis un développement véritablement exponentiel des zones rurales. En l’espace d’une décennie seulement, les campagnes qui entourent la capitale ont fait peau neuve.



À ce jour, toutes les communes, mais aussi 12 des districts que compte Hanoi sont aux normes de la nouvelle ruralité. Sur toutes ces communes néo-rurales, 47 satisfont aux critères de la nouvelle ruralité avancée et 5 autres sont des communes néo-rurales modèles.

C’est par exemple le cas de Liên Hà, une commune rattachée au district de Dan Phuong, où le revenu annuel par habitant avoisine désormais les 75 millions de dôngs, et dont les habitants jouissent de conditions de vie bien meilleures, comme le reconnaît bien volontiers Trân Van Son, l’un d’entre eux.

«Grâce à la nouvelle ruralité, les routes ont été élargies et les écoles modernisées. Qui ne serait pas heureux d’avoir une vie meilleure?», nous dit-il.

«Toute la population s’unit pour instaurer un mode de vie plus civilisé»… Depuis qu’il a été lancé, ce mouvement d’émulation, concomitant à la nouvelle ruralité, est très suivi, à Hanoi. L’accent a été mis sur le développement de zones de production spécifique, sur la mécanisation des travaux agricoles, sur les technologies, et aussi sur la création de chaînes d’approvisionnement susceptibles d’assurer l’approvisionnement domestique et de stimuler les exportations. Pham Thi Hai Hoa, qui est la présidente de l’Association des agriculteurs de Hanoi, ne peut que saluer les efforts conjugués des autorités et de la population.

Un atelier de production de champignon de la société Kinoko Thanh Cao, district de My Duc, Hanoi. Photo : VOV

«Toute comme les autorités, la population a su faire preuve de créativité et d’un sens de l’initiative absolument remarquable. Personne ne s’est montré récalcitrant à l’idée de devoir céder une parcelle de terrain ou de devoir travailler gratuitement pour la communauté. Les agriculteurs, eux, ont pu en profiter pour lancer de nouveaux modèles de production qui leur garantissent des revenus très élevés», constate-t-elle.

Un atelier de production de champignon de la société Kinoko Thanh Cao (district de My Duc, Hanoi)(photo: Dô Tâm)

À ce jour, Hanoi compte 164 exploitations agricoles dites «de hautes technologies» dont la valeur de production représente 35% de celle de toute la province. En 2021, 192.000 foyers agricoles ont été honorés pour avoir mené à bien des projets efficaces. Pour cette année, la ville entend bien poursuivre sur sa lancée. Aussi a-t-elle débloqué 1.000 milliards de dôngs pour la nouvelle ruralité.

D’ailleurs, s’il fallait retenir une seule donnée qui illustre le bien fondé de cette nouvelle ruralité à Hanoi, il suffirait de s’intéresser au revenu annuel par habitant qui sera passé de 8 millions de dôngs en 2008 à 55 millions aujourd’hui… Pour Nguyên Thi Tuyên, la secrétaire adjointe du comité du Parti de Hanoi, il y a bien sûr de quoi se réjouir.

«Toutes les communes de Hanoi répondent aux normes de la nouvelle ruralité. C’est bien sûr une excellente chose, mais il faut maintenant songer à pérenniser les acquis. Le Conseil populaire municipal a d’ailleurs fixé au secteur agricole un objectif de croissance compris entre 2.5 et 3%», nous indique-t-elle.

Dans l’immédiat, Hanoi compte faire basculer deux de ses districts du côté des localités néo-rurales, étant entendu que les derniers devront en avoir fait autant en 2025.

Le progrès est en marche… - VOV/VNA