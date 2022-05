La Coupe de la Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France s'est tenue les 14 et 15 mai au Centre sportif de Montévrain. Photo:VNA La Coupe de la Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France s'est tenue les 14 et 15 mai au Centre sportif de Montévrain. Photo:VNA

Paris (VNA) - La Coupe de la Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France (FVCTVNF) s'est déroulée, les 14 et 15 mai au Centre sportif de Montévrain, à 40 km à l'est de Paris. Il s'agit d'un tournoi annuel organisé par ladite Fédération pour mettre à l'honneur les arts martiaux traditionnels du Vietnam, rassembler les clubs et écoles à travers la France et maintenir une relation étroite avec le Vietnam, pays d’origine de cet art martial ancestral.

Selon Serge Sciberras, président de la FVCTVNF, après deux ans de Covid-19, le tournoi a repris avec la participation de près de 100 compétiteurs de 15 clubs venant de différentes localités de France.

"Malheureusement, cette année on a un petit peu moins de monde que d’habitude, mais nous sommes contents d’accueillir plusieurs clubs de Paris, Marseille, Bordeaux", a partagé M. Serge Sciberras. Cet évènement est majeur de son organisation. "C’est la fête à la fois pour nos compétiteurs et pour nous les organisateurs aussi. C’est la reprise après deux années de Covid", a-t-il expliqué.

A la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a exprimé sa joie de voir l'événement se tenir à nouveau. Selon l'ambassadeur, la présence d'un grand nombre de compétiteurs à la Coupe de la Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France prouve la vitalité des arts martiaux vietnamiens, ainsi que l'attachement et l'amour que les amis français leur portent. L'ambassadeur a espéré que la FVCTVNF continuerait à promouvoir l'esprit martial du Vietnam et à se développer davantage en France.

Représentation d'une compétitrice. Photo: VNA



Pour sa part, M. Christian Robache, maire de Montévrain, a exprimé sa joie d'accueillir cet événement. "Nous sommes heureux d’accueillir un évènement de cette ampleur en mettant le sport en avant. C’est une vraie politique pour les jeunes, pour le territoire et c’est important pour nous", a-t-il affirmé. Parlant des arts martiaux traditionnels vietnamiens, M. le maire a déclaré : "c’est un sport qui nécessite une technique avérée, et surtout une rigueur d’esprit. C’est ce que j'aime dans les combats".

Un tournoi réussi

Pendant deux jours, les compétiteurs ont traversé de nombreuses épreuves, allant de la démonstration technique au combat. En plus des performances à mains nues, des exercices utilisant des armes tels que bâton, sabre, épée, hallebarde, couteau, éventail… ont été habilement exécutés, pour le plus grand bonheur du public.

Représentation d'un compétiteur. Photo:VNA

La jeune Inka Dellière a déclaré qu'elle était attachée aux arts martiaux traditionnels vietnamiens depuis 5 ans. "Je me sens très joyeuse d'être ici", a-t-elle confié. Quant à son coéquipier, Filipe Martins Escobar, pratique le Vo co truyen depuis quatre ans. Pour lui, ce tournoi est l'occasion d'évaluer son niveau. "Il y a pas mal de bons concurrents, mais on va donner tout ce que l’on a et ont fera le mieux possible".

Selon M. Anthony Nguyen, vice-président de FVCTVNF, après deux passionnantes journées de compétition avec des performances techniques et de combat dans différentes catégories, 151 médailles ont été décernées dont 59 d'or, 56 d'argent et 36 de bronze. Collectivement, 5 des 15 équipes ont reçu de grands prix dans les catégories de technique et de combat.

Créée en janvier 2010, la Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France compte désormais 54 clubs avec 1.100 élèves. Elle est l'une des plus importantes fédérations d'arts martiaux vietnamiens en France et également membre de la Fédération internationale des arts martiaux traditionnels vietnamiens. - VNA