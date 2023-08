Au 1er semestre, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,29% en variation annuelle. Photo : Dohoa/CVN

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a réussi à contrôler l’inflation au 1er semestre grâce à une batterie de mesures prises par le gouvernement et les services compétents. Dans un contexte mondial morose, il est résolu à maintenir son objectif annuel de stabiliser l’économie et de maîtriser l’inflation.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,29% au cours des six premiers mois de l’année. Les facteurs qui ont fait grimper l’IPC incluent l’augmentation des prix des logements, des matériaux de construction, des produits culturels et de divertissement, des produits alimentaires, de l’électricité et des produits touristiques. En revanche, les prix des carburants et des télécommunications ont contribué à faire baisser l’IPC.

Selon l’Office général des statistiques (GSO), l’inflation a connu une hausse de 0,24% en juin par rapport au mois précédent et de 4,33% en glissement annuel. L’inflation moyenne des six premiers mois de l’année a augmenté de 4,74% en glissement annuel, soit un taux supérieur à celui de l’IPC (3,29%). Le plus grand défi est le contrôle du prix des denrées alimentaires. À remarquer que le Vietnam dispose d’une abondante source alimentaire, qui répond non seulement à la demande intérieure mais aussi aux exportations.

Alors que l’inflation semble diminuer, la Banque d’État du Vietnam a assoupli ses politiques monétaires pour soutenir l’économie. Cependant, les services compétents devront surveiller de près la divergence d’orientation de la politique monétaire entre le Vietnam et d’autres pays, car elle crée des pressions sur les flux des capitaux et les taux de change.

L’accélération du décaissement des investissements publics, y compris pour les programmes cibles nationaux, soutiendrait la demande globale et la croissance économique à court terme. Dans le même temps, donner la priorité aux investissements dans les technologies numériques et vertes ainsi que les infrastructures contribuera à promouvoir un développement durable à long terme.

Étant donné que les exportations manufacturières ont ralenti et que l’emploi dans ce secteur a été affecté, il serait important d’identifier et de soutenir rapidement les familles et les travailleurs touchés. Selon la Banque mondiale, la rationalisation des procédures administratives et la suppression des obstacles réglementaires contribueraient à promouvoir les activités commerciales et les investissements nécessaires à la croissance économique.

Gouvernance des prix

Le GSO prévoit que l’inflation varierait entre 3,8% et 4,8% en 2023. Pour sa part, le ministère des Finances donne une prévision entre 3,9% et 4,8%, tandis que la Banque d’Etat du Vietnam estime que l’inflation sera de 4,3%.

De nombreux facteurs pourraient exercer une pression sur les prix au cours des derniers mois de l’année, a déclaré Nguyên Thi Huong, directrice de GSO. Parmi ces facteurs, l’augmentation du salaire de base des cadres, fonctionnaires et employés publics depuis le 1er juillet 2023 entraînera une hausse des prix des “autres biens et services” du ménage, a indiqué la spécialiste, citant d’autres facteurs tels que des programmes pour soutenir la reprise économique et l’accélération du décaissement d’investissements publics… En outre, pour les biens et services qui sont tarifés par l’État tels que les services médicaux et éducatifs, l’électricité… leurs prix ont été réglementés par le gouvernement au cours du premier semestre, a ajouté Mme Huong.

Par ailleurs, la politique monétaire a été menée de manière flexible et prudente dans le but de contrôler l’inflation, et maintenir la stabilité du taux de change entre le dong et le dollar américain, assurant ainsi la stabilité économique. À cela s’est ajoutée l’expérience du gouvernement en matière de gestion des prix. Il s’agit des facteurs qui ont contribué à la maîtrise de l’inflation au cours du premier semestre, a affirmé la cheffe du GSO. En vue de contrôler l’inflation, il est nécessaire que le gouvernement, les ministères, et les localités surveillent de près les prix et l’inflation dans le monde, afin de prendre des mesures appropriées pour assurer l’approvisionnement en marchandises et stabiliser les prix sur le marché national, a souligné Nguyên Thi Huong.

Avis d’experts étrangers

Yun Liu, économiste chez HSBC Global Research, a remarqué : ”Une bonne nouvelle est qu’au Vietnam, l’inflation a baissé par rapport à la même période de l’année dernière. Cependant, le pays doit également surveiller de près la situation mondiale, en particulier les cours mondiaux du pétrole”.

”Le Vietnam a bien réussi à faire baisser l’inflation. Donc, sa politique monétaire peut être assouplie et le ralentissement de l’inflation au cours des cinq premiers mois de l’année devrait favoriser le décaissement de capitaux d’investissement public, en stimulant la croissance de l’économie”, a estimé David Dapice, économiste de l’Université de Harvard.

Bloomberg a apprécié la direction prise par le gouvernement vietnamien consistant à éliminer les goulots d’étranglement pour promouvoir la production, tout en recherchant des solutions pour activer le développement du marché des obligations d’entreprise et éliminer les difficultés du marché immobilier. ”C’est une bonne nouvelle tant pour les entreprises nationales qu’étrangères au Vietnam”, a déclaré Marko Walde, vice-président de l’Association des entreprises allemandes au Vietnam.

Thue Quist Thomasen, directeur de Decision Lab, a insisté sur la nécessité de stimuler la demande intérieure afin de renforcer la confiance dans la solidité de l’économie face aux défis extérieurs. S & P Global a estimé que le Vietnam devrait reprendre une croissance économique rapide à moyen terme. Ces cinq prochaines années, un certain nombre de facteurs clés devraient continuer à en faire l’un des marchés émergents à la croissance la plus rapide de l’Asie, grâce à ses coûts salariaux manufacturiers relativement faibles, une main-d’œuvre importante et bien formée, l’augmentation des investissements par les multinationales étrangères.

Le Vietnam est résolu à maintenir son objectif de stabiliser l’économie et contrôler l’inflation. Comme d’autres pays dans le monde, il est confronté à des difficultés et des conditions externes complexes telles que le ralentissement de la croissance mondiale, la hausse des taux d’intérêt mondiaux qui ont des impacts négatifs sur les économies du monde entier. Au cours des six premiers mois de l’année, les exportations du Vietnam ont chuté de 12% ce qui a gravement affecté sa croissance économique. De plus, à cause de la baisse de la demande mondiale, l’économie nationale continuera à rencontrer des difficultés en 2024 avant de se redresser en 2025. -CVN/VNA