La ville de Da Nang vue d'en haut. Photo: Nguoilaodong

Hanoï (VNA) - Sur la base des résultats de la croissance au premier trimestre 2023, les organisations internationales ont donné de nouvelles prévisions pour la croissance du PIB du Vietnam en 2023.

Selon son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le PIB du Vietnam atteindra 449,09 milliards de dollars, soit une hausse de 5,8 %, se classant deuxième dans la région, juste derrière les Philippines (6 %).



Le rapport des perspectives de développement économique du Vietnam publié par la Banque asiatique de développement (BAD) indique que la croissance économique devrait ralentir légèrement à 6,5 % cette année et augmenter à 6,8 % en 2024.



Expliquant la cause de la baisse de la croissance économique, Andrew Jeffries, directeur pays de la BAD pour le Vietnam, a déclaré: "La croissance économique du Vietnam en 2023 sera limitée en raison du ralentissement économique mondial, du resserrement des politiques monétaires dans les pays développés et des tensions géopolitiques mondiales".



Ainsi, le PIB du Vietnam cette année atteindra environ 435,59 milliards de dollars avec une prévision de croissance de 6,5% par la BAD.



Selon le rapport d'examen de la Banque mondiale (BM) publié le 13 mars, la croissance économique est prévue à 6,3% en 2023. Notamment, la BM pense que contrairement à de nombreux autres pays, le Vietnam dispose d'une marge de manœuvre pour mettre en œuvre des mesures de promotion de la croissance.



Mme Dorsati Madani, économiste senior à la Banque mondiale, a estimé que l'économie vietnamienne se redressera fortement en 2022, avec une croissance de 8% en partie due à un faible effet de base, alimenté par une reprise post-pandémique de la consommation privée intérieure et une forte activité dans l'industrie manufacturière tournée vers l'exportation.



En raison des impacts intérieurs et extérieurs, le taux de croissance du PIB devrait ralentir à 6,3 % en 2023. Ainsi, le PIB du Vietnam en 2023 atteindra environ 434,77 milliards de dollars avec un niveau de croissance prévu de 6,3 % de la Banque mondiale.



Outre le FMI, la BAD, la BM, le Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN + 3 (AMRO) ont donné également des prévisions, selon lesquelles la croissance nationale serait de 6,2 %, soit 434,36 milliards de dollars, supérieur à celle de l'ASEAN, de 4,6 %.



Selon l'UOB, la croissance du PIB réel du Vietnam au premier trimestre 2023 n'a augmenté que de 3,32 % en un an, contre 5,92 % au quatrième trimestre 2022, ce qui est inférieur aux prévisions générales de cette banque. La principale raison en est que le secteur manufacturier a connu une chute de 0,4 %, la première depuis le troisième trimestre 2021.



La principale raison de la performance inefficace du secteur de la production est principalement due à la baisse de la demande extérieure. Les exportations au premier trimestre ont chuté de 11,9 % en glissement annuel, à 79,2 milliards de dollars. Cependant, le Vietnam a tout de même réalisé un excédent commercial de 4,1 milliards de dollars, et ce pour le troisième trimestre consécutif.



Avec les prévisions de croissance de 6 % de l'UOB, le PIB du Vietnam en 2023 atteindra environ 433,54 milliards de dollars. -CPV/VNA