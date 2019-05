Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère des Sciences et des Technologies et l’australien Data61|CSIRO ont construit quatre scénarios pour l’avenir de l’économie numérique du Vietnam à l’horizon 2045, a-t-on appris d’un rapport publié mercredi à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Lors de la publication du rapport l’avenir de l’économie numérique du Vietnam vers 2030 et 2045, le 22 mai à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo : VNA

Selon le scénario "traditionnel", les technologies numériques devraient contribuer à hauteur de 196 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) vietnamien à l’horizon, contre 217 milliards de dollars dans le scénario "exportation numérique".Le scénario "consommation numérique" table sur une contribution de 331 milliards de dollars au PIB, alors que ce chiffre devrait s’est élever à 544 milliards de dollars.Les scénarios correspondent respectivement à quatre niveaux d’application des technlogies de l’information et de la communication (TIC), allant de l’opération sporadique des TIC, au développement rapide des TIC, à la transmutation numérique vigoureuse des secteurs et à l’application élevée des TIC dans toute l’économie.Le Vietnam regroupe nombre d’atouts pour faire entrer son économie dans l’ère du numérique: le nombre d’internautes et d’utilisateurs de smartphones en constante augmentation; sa population active jeune, nombreuse et qualifiée; l’application d’importantes avancées scientifiques et technologiques...Le pays est de par le monde l’une des 11 économies à la croissance la plus élevée, avec une moyenne de 5% entre 1996 et 2016, mais de 6,8% depuis 2017. La valeur brute de marchandises dans l’économie de l’Internet du pays s’élève à 4% du PIB national. – VNA