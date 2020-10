La conférence réunissant des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger se tient le 27 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Malgré l’épidémie du COVID-19, les devises transférées à Ho Chi Minh-Ville par les Vietnamiens résidant à l’étranger sont estimées à environ 4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une hausse annuelle de 2%, et ce chiffre devrait atteindre 5,5 milliards de dollars pour toute l’année (+0,82%).

C’est ce qu’a annoncé le vice-président permanent du Comité populaire municipal Le Thanh Liem lors d’une conférence réunissant des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger tenue le 27 octobre à Ho Chi Minh-Ville en vue d’exploiter cette ressource au service du développement de la mégapole du Sud.



Le Thanh Liem a affirmé qu’en 2020, la communauté des Vietnamiens à l’étranger avait contribué à la lutte anti-coronavirus dans le pays, au maintien de la connexion commerciale et à la reprise économique.



Soulignant que Ho Chi Minh-Ville considère l’Europe comme un grand marché des entreprises locales, le vice-président permanent du Comité populaire municipal a proposé à la communauté des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger de donner leur avis et leurs solutions afin d'améliorer la position des marchandises vietnamiennes sur le marché international, en particulier depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Union européenne – Vietnam (EVFTA) le 1er août.



La communauté vietnamienne à l’étranger n'a cessé de se développer et compte aujourd'hui quelque 5,3 millions de personnes vivant dans plus de 130 pays et territoires. Ils se sont intégrés de manière intensive dans tous les aspects de leurs pays d'accueil, a fait remarquer le vice-président du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Luong Thanh Nghi.



Ils ont toujours apporté des contributions efficaces au développement national, a-t-il déclaré, notant que les devises transférées par les Vietnamiens à l’étranger ont atteint 170 milliards de dollars depuis 1990.



Ils ont investi environ 4 milliards de dollars dans 3.000 projets dans leur pays, créant un grand nombre d’emplois et contribuant à la croissance économique du pays. Ils jouent également un rôle extrêmement important en ouvrant la voie à l'entrée des produits vietnamiens sur les marchés étrangers, a-t-il ajouté.



Lors de l’événement, des entrepreneurs locaux et étrangers et des représentants de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) ont partagé leurs expériences en matière de développement des affaires et de promotion du commerce, et discuté des opportunités et défis pour les entreprises vietnamiennes en Europe apportés par l'EVFTA.



A cette occasion, trois protocoles d’accord sur la coopération stratégique et intégrale ont été signés par les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes. -VNA