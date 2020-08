Hanoi (VNA) - En visitant Hanoï de nuit, des journalistes de CNN ont vécu des expériences mémorables comme découvrir le paradis de la nourriture, regarder un spectacle de marionnettes.



Hanoï est toujours la première destination des touristes internationaux visitant le Vietnam. La capitale millénaire attire non seulement par ses bâtiments historiques de valeur, mais aussi par ses nombreuses expériences passionnantes.



Selon le journaliste Chris Anderson, le Vieux quartier est le meilleur paradis de la cuisine de rue en Asie. Connla Stokes, quant à lui, pense que marcher et fréquenter les clubs de jazz est le meilleur moyen de profiter de la vie nocturne ici.

Se promener sur les rives du lac Hoan Kiem est une expérience agréable et confortable les soirs de week-end où il est interdit aux véhicules de circuler dans les rues adjacentes. Connla Stokes eu a l'impression de participer à un merveilleux festival.Sur CNN, il a écrit: «Chaque soir, le lac Hoan Kiem, le centre de la ville de Hanoï, voit d'innombrables de personnes de tous âges affluer, pour faire du sport, se promener, etc... ».«Après avoir fait le tour du lac, vous pourrez vous rendre à l’Opéra de Hanoï non loin d’ici pour voir des spectacles de musique. C'est le lieu des concerts de l’Orchestre symphonique national, des spectacles du cirque vietnamien Mon village ... ».L'Opéra est la première destination lors d'un voyage à Hanoi la nuit. Photo: Chrisophe Archambault.Alors que Connla Stokes venait à l'Opéra, le journaliste Chris Anderson a choisi de visiter le Théâtre de marionnettes sur l'eau Thang Long, pour admirer un art qui existe depuis près de 1000 ans.

Voir un spectacle de marionnettes sur l'eau est une expérience appréciée par de nombreux visiteurs internationaux. Photo: Koontae.

Hanoï est célèbre pour sa délicieuse cuisine de rue la nuit. Les vendeurs de rue sont partout, mais concentrés dans le Vieux quartier et autour du lac Hoan Kiem.S'installer dans les gargotes de plats locaux, boire du thé glacé ou du café sont des moyens de découvrir la culture locale. Connla Stokes et Chris Anderson considèrent tous deux la cuisine vietnamienne comme délicieuse et bon marché.Les plats mentionnés par les journalistes étrangers sont la salade composée au boeuf séché, le bun cha, la viande grillée cuite et vendue sur le trottoir... De plus, le Vieux quartier a aussi été présenté comme un lieu idéal pour boire de la bière pression. Connla Stokes écrit: "Le soir, les jeunes vont souvent dans les rues comme Ta Hien pour parler, boire de la bière et manger diverses collations."