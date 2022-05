Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Quatre banques commerciales du Vietnam ont fait leur apparition, cette année, dans la liste de Forbes des 2.000 plus grandes entreprises du monde (Global 2000).



Il s'agit de la Banque pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), de la Banque des Technologies et du Commerce (Techcombank), de la Banque pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) et de la Banque pour l'industrie et le commerce du Vietnam (Vietinbank).



Cette année, le groupe Hoà Phat est la seule et unique entreprise vietnamienne figurant dans cette liste. -VOV/VNA