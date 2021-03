Certains des immigrants illégaux interpellés par la police. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La police de Hô Chi Minh-Ville a découvert 40 étrangers, tous Chinois, qui sont entrés illégalement les 5 et 6 mars au Vietnam.

Parmi ces clandestins, cinq ont été retrouvés le 5 mars dans un hôtel situé dans l’arrondissement de Go Vâp, à Hô Chi Minh-Ville.



Ces personnes sont arrivées illégalement au Vietnam en provenance de la province chinoise du Fujian via des voies transfrontalières dans le Nord du Vietnam, selon les premiers résultats de l’enquête.



Un jour plus tard, 13 autres personnes ont été retrouvées dans un bus garé devant un hôtel situé dans le 1er arrondissement où habitent également 22 autres clandestins chinois.



La police de Hô Chi Minh-Ville a chargé les forces compétentes de prélever des échantillons de ces personnes pour les testes de dépistage du Covid-19 et de les placer en quarantaine conformément aux réglementations de prévention et de contrôle de l’épidémie. –VNA