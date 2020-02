Hanoï (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) comptait plus de 110.000 ha de forêts de production au début de ce mois, dont 22.000 ha ayant reçu des certifications de gestion forestière du Conseil de la bonne gestion forestière (FSC).Quang Tri est l'une des premières localités du pays en termes de boisement certifié par le FSC. La province vise au moins 60.000 ha de forêts certifiées FSC d'ici 2030, soit le triple de 2019.La plantation de forêts à Quang Tri génère de 800.000 à 1 million de m3 de bois par an, ce qui place son industrie de transformation et d'exportation du bois au deuxième rang national.Ses produits sont exportés vers des marchés exigeants tels que États-Unis, UE, Japon et République de Corée, entre autres.Cette année, Quang Tri plantera 6.000 ha de forêts et 2,5 millions d'arbres épars, portant ainsi sa couverture forestière à plus de 50%. Le district de Cam Lo, à lui seul, verra la plantation d'environ 1.500 ha.-CPV/VNA