Quang Tri, 19 avril (VNA) - La province centrale de Quang Tri a terminé une enquête sur les restes de bombes à fragmentation dans toutes les zones accessibles depuis son lancement il y a huit ans, a rapporté l’Organisation d’aide populaire norvégienne (NPA) au Vietnamle 18 avril.

Photo d'illustration. VNA

Plus précisément, NPA Vietnam a identifié un total de 1 270 zones dangereuses avec une couverture terrestre totale de 615 km² contaminées par des bombes à fragmentation. Quelque 173 km² ont été déminés par des organisations non gouvernementales internationales et le haut commandement militaire de la province, et le reste est en cours de classement pour le règlementprochain.L'enquête a été réalisée par NPA Vietnam, le projet de Restauration de l'environnement et neutralisation des effets de la guerre (RENEW), le Groupe consultatif sur les mines (MAG) et PeaceTrees Vietnam (PTVN) avec un financement du Département d'État américain.Avec un niveau de dégâts très élevé, les bombes à fragmentation, vestiges de la guerre, ont causé 48,3 % du nombre de morts/blessés à Quang Tri depuis 1975.Selon le Centre provincial d'action contre les mines, les bombes, les mines et les engins non explosés (UXO) ont fait 8 584 victimes depuis 1975, dont 3 363 morts. Parmi les victimes totales, les enfants de moins de 16 ans représentaient un taux de 31 %.Quang Tri vise à devenir la première province du pays vierge d'UXO d'ici 2025.- VNA