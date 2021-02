Hanoi, 17 février (VNA) - En installant des points pour scanner les codes QR, les jeunes de Quang Tri espèrent ainsi que les visiteurs pourront activement rechercher différentes informations concernant les destinations locales.

Un point pour scanner les codes QR afin d’acquérir des informations sur le tourisme à Quang Tri (Centre).



Il est difficile pour les touristes dans un lieu inconnu de visiter ses sites sans l'aide d'un guide touristique. D'autant plus pour les étrangers en raison des différences de langues. Raisons pour lesquelles l'Organisation provinciale de la jeunesse de Quang Tri et le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de la province de Quang Tri ont lancé le projet "Points de scanner les codes QR au service de la promotion du tourisme à Quang Tri".Ainsi, après près de six mois de préparation, les points de numérisation de codes QR aux informations bilingues, en vietnamien et anglais, sur dix sites historiques et culturels typiques de Quang Tri ont été récemment mis en place.