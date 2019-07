La zone économique côtière sud-est, province de Quang Tri. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - Les zones économiques (ZE) et les zones industrielles (ZI) de la province centrale de Quang Tri ont attiré au début de juillet 150 projets d’investissement réunissant un fonds de plus de 40.000 milliards de dôngs (plus de 1,7 milliard de dollars).

Quang Tri abrite actuellement la ZE côtière sud-est, la zone économique spéciale de Lao Bao et trois ZI, à savoir Nam Dông Ha, Quan Ngang et Tây Bac Hô Xa. Celles-ci ont attiré un grand nombre de projets d’investissement, principalement dans les domaines de l’énergie thermique, ainsi que du développement des infrastructures.

Le port en eaux profondes de My Thuy, investi par la coentreprise du port international My Thuy avec un capital total de 14.000 milliards de dôngs (plus de 602,4 millions de dollars), figure parmi les projets majeurs mis en œuvre dans cette localité. Couvrant une superficie de 685 ha, le port comprend 10 ports pouvant recevoir des navires de 100.000 tonnes.

La zone économique spéciale de Lao Bao, située dans le couloir économique est-ouest, a attiré 50 projets dans les secteurs de service, d’habillement et de transformation.

En même temps, les ZI locales attirent les investisseurs dans les secteurs de la confection de vêtements destinés à l’exportation, de la production de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et de l’agriculture de haute technologie.

De plus en plus d'entreprises étrangères s'intéressent aux ZI et aux ZE de Quang Tri. La compagnie thaïlandaise Thai Electricity International Co. Ltd. a investi 2,26 milliards de dollars pour la construction de la centrale thermique de Quang Tri 1 d’une puissance de 1.320 MW, sous forme BOT (Bâtir-Opérer-Transférer). Le premier turboalternateur de la centrale sera opérationelle à la fin de 2023. Le groupe russe Gazprom a investi pour la construction d’une central thermique au gaz naturel d’une puissance de 340 MW.

La centrale thermique de Quang Tri 1 d’une puissance de 1.320 MW. Photo: VNA



La valeur de la production industrielle dans les ZE et ZI de Quang Tri a atteint près de 5.000 milliards de dôngs (près de 180 millions de dollars), créant des emplois pour environ 6.000 travailleurs.

Les autorités locales ont offert de nombreuses incitations fiscales, foncières, et d’assurance, dans le but d'encourager davantage d'entreprises à investir dans des ZE et ZI. La localité donne la priorité aux projets d’investissement dans le développement énergétique, en vue de la transformer en un centre énergétique dans la région centre-nord.

D’ici 2025, Quang Tri s’efforce de disposer de 5.000 MW d’électricité provenant des centrales thermiques, éoliennes, solaires, hydrauliques, a déclaré Nguyên Duc Chinh, président du Comité populaire de la province de Quang Tri. –VNA