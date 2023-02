Photo d'illustration. Source: VNA

Quang Tri (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) mettra en œuvre d’ici mai prochain de nombreuses mesures synchrones pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces mesures comprennent les cours de formation pour les pêcheurs, la sensibilisation de la Loi sur la pêche et l'aquaculture de 2017.

Selon le Comité provincial de direction de la lutte contre la pêche INN, 181 bateaux de pêche locaux font l’objet de l’installation obligatoire d’un dispositif de surveillance.

La province se concentre sur l'examen des navires de pêche afin d'avoir un plan de surveillance et de gestion ; l’exploitation et la surveillance du système de surveillance des navires de pêche 24 heures sur 24 afin de détecter et d'empêcher les navires de pêche d'exercer des activités illégales dans les eaux étrangères.

Elle a ordonné aux autorités d'avoir un plan pour gérer et suivre de près, traiter strictement les propriétaires de navires de pêche qui ne se conforment pas à la pêche INN.

La province renforce également les patrouilles et le contrôle des navires de pêche opérant en mer ; traite strictement les navires de pêche qui ne respectent pas les réglementations INN.

Ces derniers temps, Quang Tri a mis en œuvre de manière drastique des réglementations sur la pêche INN. Par conséquent, aucun bateau de pêche et aucun pêcheur n'a pas violé les eaux étrangères. -VNA