Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) vient de décider d'approuver le projet intitulé: "Promouvoir des partenariats durables entre propriétaires forestiers de groupes de ménages et d'entreprises, dans la mise en œuvre d'une gestion forestière durable en réponse à l’adaptation du changement climatique".

Ce projet est doté d'un fonds non remboursable de 800.000 euros, dont 600.000 euros financés par l’UE et 200.000 euros par le Comité de la santé Pays-Bas - Vietnam.

Avec une période de réalisation de 36 mois, l'objectif du projet est d'augmenter la participation des associations et sections forestières de Quang Tri dans la gestion durable des forêts, la surveillance de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, et le paiement des services environnementaux forestiers à tous les niveaux; ainsi que de renforcer la coordination entre les entreprises et les groupes d'agriculteurs, les coopératives forestières dans les chaînes d'approvisionnement d'acacia et d'huile d'abrasin avec une gestion forestière durable certifiée par le Conseil de gestion forestière (FSC).

Quang Tri possède désormais plus de 22.000 ha de grandes forêts ligneuses certifiées FSC, en tête du pays. La province vise à développer au moins 60.000 ha de grandes forêts ligneuses FSC d'ici 2030. -VNA