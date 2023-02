Quang Ninh (VNA) – En 2023, la province septentrionale de Quang Ninh table sur une croissance économique de plus de 10%, en attirant toujours plus d’investissements.

Quang Ninh se fixe l'objectif de devenir la prte d'entrée de la Région économique clé du Nord. Photo: VNA

Quang Ninh a connu une croissance de 10,28% en 2022, 7e année consécutive de croissance à deux chiffres, occupant le 4e rang dans le delta du fleuve Rouge. L’an 2023 marque un jalon important de la province qui fête le 70e anniversaire de son nom Quang Ninh, donné en 1953 par le président Hô Chi Minh.

Cette année, la localité s’est fixée l’objectif d’un taux de croissance de plus de 10% du Produit intérieur brut régional (PIBR) et se concentre sur l’attraction des investissements et l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, a informé Cao Tuong Huy, président par intérim du Comité populaire provincial.

La province vise plus de 54.000 milliards de dôngs (2,3 milliards d’USD) de recettes budgétaires et plus de 12.000 milliards de dôngs de commerce extérieur, soit une hausse de plus de 10% sur un an. Elle compte également maintenir ses bonnes performances de qualité en termes d’indice de compétitivité provinciale (IPC), de réforme de l’administration publique (PAR), d’indice provincial de la gouvernance et de l’administration publique (PAPI)…, selon une résolution sur les orientations et tâches pour 2023 publiée par le Comité provincial du Parti.

Cette résolution a également souligné la détermination à faire de Quang Ninh une province de services et industrielle moderne, un pôle touristique international, un centre économique maritime, de développement dynamique et global dans le Nord et une importante porte d’entrée du Vietnam.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Xuân Ky, a déclaré que pour atteindre ces objectifs, la localité promeut fortement le développement durable et la croissance verte et inclusive dans tous les secteurs.

Elle continuera à utiliser les investissements publics pour attirer les capitaux privés, notamment à travers le partenariat public-privé (PPP), améliorera l’attraction de fonds étrangers vers les parcs industriels et les zones économiques, donnera la priorité aux investissements dans des projets de haute technologie et respectueux de l’environnement, et facilitera fortement l’activité des entreprises privées ainsi que des start-up et renforcera la réforme administrative. – CVN/VNA