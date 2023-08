Quang Ninh vise au moins 16 millions de touristes en 2024, dont au moins 3 millions de vacanciers internationaux. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province côtière de Quang Ninh (Nord-Est) vise à faire de son tourisme un secteur économique de pointe et durable d'ici 2030, attirant au moins 25,5 à 26 millions de visiteurs, dont environ 9 millions d'étrangers.Cela fait partie d'un projet récemment approuvé sur la relance du tourisme et le développement durable de la province jusqu'en 2025, avec des orientations jusqu'en 2030.Dans le cadre du projet, Quang Ninh vise au moins 16 millions de touristes en 2024, dont au moins 3 millions de vacanciers internationaux.En 2025, le tourisme de Quang Ninh passera à une phase de fort développement, s'efforçant de recevoir environ 17,5 millions de visiteurs, dont au moins 4,5 millions d'arrivées étrangères.D'ici 2030, la province affirmera son rôle de pôle touristique régional et international et de première destination touristique du Vietnam, avec un taux de croissance touristique annuel moyen de 10 à 11 % sur la période 2025-2030.On s'attend à ce que le secteur du tourisme augmente progressivement sa contribution au PIBR de la province d'année en année, d'environ 10 à 11 % en 2024, de 11 à 12 % en 2025 et de 15 % en 2030.Pour atteindre les objectifs, Quang Ninh développera le tourisme vers une croissance verte et durable, associée à la conservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, contribuer au maintien de la sécurité nationale et de la souveraineté frontalière et assurer l'ordre social et la sécurité.La province développera également une variété de produits et de formes touristiques basés sur la valeur du patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long, de la baie de Bai Tu Long et d'autres ressources touristiques locales exceptionnelles.Au cours des sept premiers mois de 2023, Quang Ninh a accueilli environ 10,8 millions de visiteurs, en hausse de 54 % par rapport à la même période en 2022. Les visiteurs étrangers dans la province venaient principalement de Chine, de la République de Corée, des États-Unis, d'Inde, de France, du Royaume-Uni. , Australie, Allemagne, Malaisie et Canada.- VNA