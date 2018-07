Séminaire international sur les patrimoines naturels mondiaux et le développement durable dans le nouveau contexte, le 9 juillet, à Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh, 10 juillet (VNA) - Un séminaire international sur les patrimoines naturels mondiaux et le développement durable dans le nouveau contexte a été inauguré dans la province de Quang Ninh, au nord du pays, le 9 juillet.



L'événement est co-organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Dang Thi Bich Lien, a déclaré que ce séminaire portait sur le renforcement du cadre juridique pour protéger les patrimoines, assurer un développement durable, la cohésion des communautés locales et le partenariat public-privé sur ces sites.



De nombreuses solutions d'harmonisation des relations entre préservation et développement seront également mises en avant lors de l'événement.



Le Vietnam compte huit patrimoines reconnus par l'UNESCO, dont cinq culturels, deux naturels et un mixte, a indiqué Mme Dang Thi Bich Lien, ajoutant que ces dernières années, le gouvernement a accordé une attention particulière à la protection et à la restauration de ces patrimoines.



Selon elle, les patrimoines mondiaux ont démontré leur rôle en tant que ressource importante pour le développement économique. Cependant, en raison du développement rapide du secteur du tourisme, les décideurs politiques et les gestionnaires du patrimoine font face à de nouveaux défis, notamment l'apparition de nouveaux facteurs et l'engagement croissant des entreprises.



Il est temps d'évaluer la situation réelle des patrimoines dans le contexte de participation active du Vietnam au Programme de développement durable à l'horizon 2030 et aux objectifs de développement durable des Nations Unies.



Michael Croft, représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, a déclaré que le séminaire permettrait de réfléchir à des solutions répondant à la fois aux exigences de développement et de préservation des patrimoines.



L'UNESCO apprécie hautement la présence de délégués du secteur privé lors de l'événement, a-t-il dit, notant que le partenariat public-privé est un facteur clé dans le développement durable des patrimoines.



Au cours de ce séminaire de trois jours, les participants formuleront des recommandations sur les moyens de renforcer la protection et la promotion des patrimoines mondiaux en vue d'un développement durable.



Les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Vietnam comprennent le secteur central de la citadelle impériale de Thang Long - Hanoi (reconnu en 2010), la citadelle de la dynastie Ho (2011), le complexe des monuments de Hue (1993), la baie d'Ha Long (1994) ), la vieille ville de Hoi An (1999), le sanctuaire de My Son (1999), le parc national de Phong Nha-Ke Bang (2003) et le complexe paysager de Trang An (2014). -VNA