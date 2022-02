Nettoyage des surfaces pour préparer l'accueil des élèves. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Les élèves de tous les niveaux et les enfants d'âge préscolaire de la province de Quang Ninh (Nord) retourneront à l'école à partir du 14 février, a déclaré le 9 février Nguyen Thi Thuy, directrice du service provincial de l'Education et de la Formation.

Depuis le 7e jour du Nouvel An lunaire, les responsables et les enseignants des établissements d'enseignement ont repris le travail, et ont procédé au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des tables, des chaises, des salles de classe pour accueillir les élèves.

Le service demande également aux établissements d'enseignement d'élaborer des plans spécifiques pour organiser un enseignement direct afin d'assurer la sécurité et la prévention de l'épidémie pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves et les étudiants dans cette localité, d'améliorer les infrastructures et les équipements informatiques et de disposer d'un plan d'enseignement en ligne efficace pour les élèves appartenant aux catégories F0 et F1.

Selon la direction du service de l'Education et de la Formation de Quang Ninh, au cours de la première semaine sur les bancs d'école après le Nouvel An lunaire, les établissements d'enseignement augmentent le taux de dépistage du COVID-19, encourageant les parents à effectuer le test rapidement pour leurs enfants au moins 2 fois par semaine; et mettent en œuvre de manière synchrone et drastique des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie. -VNA