Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le 17 juin à 8 heures du matin, le dédouanement des marchandises a repris au poste-frontière de Ka Long, dans la ville de Mong Cai, province septentrionale de Quang Ninh, après trois ans de suspension en raison de l'épidémie de COVID-19.

Ainsi, le 17 juin, les activités d'importation et d'exportation via les portes et ouvertures frontalières de la ville de Mong Cai sont revenues à la normale.

Le dédouanement des marchandises est à nouveau autorisé dans des conditions garantissant les mesures de prévention et de contrôle de la crise sanitaire. -VNA