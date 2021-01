Lors de la réunion virtuelle. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le Comité de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 de la province de Quang Ninh (Nord) a tenu dans la nuit du 27 janvier et la matinée du 28 janvier une réunion d'urgence pour activer immédiatement les mesures de prévention de l'épidémie, après qu'un cas de transmission intracommunautaire a été détecté dans la province.

Le président du Comité populaire provincial Nguyen Tuong Van a demandé aux localités de concentrer immédiatement leurs ressources humaines sur la recherche et le dépistage des cas de F1, qui sont en contact étroit avec des patients, ainsi des deuxième, troisième et même quatrième générations de contact, appelées F2, F3 et F4.

Tous écoles, lycées et universités dans la province sont fermées à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Les rassemblements de foule sont limités. Les réunions inutiles sont suspendues pour se concentrer sur la prévention de l'épidémie.

Ce nouveau cas de transmission intracommunautaire est un homme de 31 ans vivant à la ville de Ha Long et travaillant à l'aéroport international de Van Don. Il était allé à l’hôpital après avoir présenté des symptômes comme fièvre, toux... Il a été ensuite testé positif au coronavirus le 28 janvier. Il est actuellement traité à l’Hôpital national des maladies tropicales à Hanoï. -VNA