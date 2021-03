Quang Ninh (VNA) – Le nombre de visiteurs au 1er trimestre à la province de Quang Ninh (Nord-Est) est estimé à environ un million, soit 57 % du total de l’année dernière à la même période. Cela en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19.

Quang Ninh stimule la demande touristique après avoir maîtrisé l’épidémie de Covid-19. Photo : NDEL.

En 2020, les activités touristiques dans la province de Quang Ninh ont fait face à de nombreuses difficultés en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19. Le nombre de touristes a péniblement atteint 8,8 millions en 2020, soit une baisse d’environ 40 % par rapport à 2019.

Pour soutenir le secteur du tourisme, Quang Ninh met en œuvre des mesures pour stimuler la demande touristique, notamment l’application d’une exemption et d’une réduction du prix des billets pour les attractions et les séjours dans la baie de Ha Long, le Musée de Quang Ninh (ville de Ha Long) et la zone de vestige de Yên Tu (ville de Uông Bi).

Les touristes visitant ces sites touristiques bénéficieront d’une réduction sur les billets de 50 % à 100 % selon les dates. Dans le même temps, la province de Quang Ninh continue de prendre en charge les billets de bus de l’aéroport international de Vân Dôn à Ha Long et Dôc Do (Uông Bi) et vice versa.

La zone d’attractions et de divertissement Sun World Ha Long Park a également lancé un programme de stimulation touristique, proposant la gratuité du billet pour le téléphérique et la visite du parc Dragon pour les enfants mesurant moins d’un mètre. Pour les adultes, le prix du téléphérique est de 100 000 dôngs par personne, tout comme celui pour la visite au parc Dragon Park. Le billet combiné des deux attractions n’est cependant que de 150 000 dôngs par personne.

Le secteur du tourisme de Quang Ninh se concentre sur l’organisation d’événements et d’activités sur la culture, les sports et le tourisme pour attirer les touristes dans la région et la consommation intérieure.

En conséquence, le secteur du tourisme prévoit d’organiser environ 150 événements et programmes sur la culture, les sports, le tourisme et le commerce en 2021.

Parallèlement à cela, il continuera de coopérer pour développer et exploiter le marché intérieur, dont les marchés potentiels dans le Nord, tel que Hanoï, Hai Phong et la région de la côte centrale comme Dà Nang, Khanh Hoa, la région du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) et la région du Sud avec Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Binh Duong. – NDEL/VNA