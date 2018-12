Hanoi, 22 décembre (VNA) - Quang Ninh compte actuellement 120 projets d’investissement direct étranger en activité pour un montant total de plus de 6,23 milliards de dollars. Un chiffre qui devrait continuer à croître.

La province de Quang Ninh (Nord-Est) est l’un des trois pôles de croissance économique du Nord avec Hanoï et Hai Phong.



Située au Nord-Est, Quang Ninh est la seule province du pays ayant des frontières à la fois terrestre et maritime avec la Chine. Elle est aussi la porte d’entrée la plus importante et la plus dynamique du Vietnam pour les échanges commerciaux avec la Chine et l’ASEAN.Si Quang Ninh est connue comme site de tourisme avec la célèbre baie de Ha Long - patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est aussi un centre d’exploi-tation de charbon (90% du de la production du pays), de production industrielle, d’énergie thermique, de matériaux de construction, d’économie mari-time, de commerce frontalier, d’agriculture, de sylviculture et d’aquaculture. Plus de 60% de la population est dans la vie active et 70% des travailleurs sont formés. Autant d’atouts pour devenir l’une des destinations les plus attractives aux yeux des investisseurs tant vietnamiens qu’étrangers.Parmi les 21 pays et territoires investissant à Quang Ninh, les États-Unis demeurent en tête avec un capital enregistré de plus de 2,3 milliards de dollars, répartis dans huit projets (représentant près de 38% de l’investissement total). La Chine se classe deuxième, devant Singapour, le Japon et l’Indonésie. Les investissements étrangers sont principalement dirigés vers le tourisme, les services, l’hôtellerie, l’industrie, l’exploitation minière, la production de fibres et de matériaux de construction.Depuis le début de l’année, la province a remis une licence d’investissement et autorisé l’augmen-tation de l’investissement initial à 28 projets pour un capital total de 417 millions de dollars. Elle considère la réforme administrative et la création d’un environnement économique transparent comme la clé pour attirer davantage d’investissements, en parti-culier étrangers. Avec la réduction des procédures administratives inutiles, Quang Ninh a réussi à établir le système du “guichet unique”.Selon le président du Comité populaire provincial, Nguyên Duc Long, la réforme administrative devra servir les habitants et les entreprises, et la satisfaction de la population est un élément majeur pour évaluer les autorités des différents échelons.En 2017, Quang Ninh arrivait, pour la première fois, en tête du classement national de l’indice de compétitivité provinciale (ICP) et continuait de se classer en première place dans le delta du fleuve Rouge. Par conséquent, de nombreux grands investisseurs viennent sonder les opportunités pour envisager d’augmenter leurs investissements dans les projets de la région. - CVN/VNA