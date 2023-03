Quang Ninh totalise 569 produits présents dans le programme OCOP.

Quang Ninh (VNA) - En 2022, la province de Quang Ninh a lancé 67 nouveaux produits dans le cadre du programme OCOP (À chaque commune, son produit). Expériences à suivre cette année.

La province septentrionale de Quang Ninh est devenue un modèle dans la mise en œuvre du programme OCOP. Grâce à une bonne stratégie, elle a réussi à valoriser efficacement ses spécialités locales et à augmenter les revenus de la population rurale. La localité totalise 569 produits dudit programme, dont 336 de 3 à 5 étoiles, témoignant d’une bonne qualité.

L’an dernier, 219 établissements de production au niveau provincial ont lancé 67 nouveaux produits. Parmi les plus connus sur le marché domestique figurent légumes et produits aquatiques de Quang Yên, fleurs de Hoành Bô, plantes médicinales de Yên Tu, pamplemousses de Dông Triêu, thé de Hai Hà, calamar de Cô Tô, vermicelles de Binh Liêu, œufs de poule de Tân An, oranges de Vân Dôn, hachis de seiche de Ha Long, poulet de Tiên Yên ou encore viande de porc de Móng Cái…

Nécessité d’élargir la vente en ligne

Le développement de la liste des produits constitue une priorité des autorités locales et des entreprises. Par exemple, dans le district de Ba Che, fier de ses dix produits OCOP, les dirigeants sont très actifs dans la valorisation des spécialités locales. En 2023, six nouveaux produits du terroir devraient être certifiés OCOP.

À ce jour, la vente en ligne constitue l’une des solutions les plus efficaces, permettant aux localités de mieux faire connaître leurs produits. Consciente de l’importance du commerce électronique, depuis quelques années, Quang Ninh s’emploie à numériser les chaînes de distribution et à vendre ses produits OCOP sur les plateformes d’e-commerce. En 2022, une centaine d’entreprises supplémentaires se sont lancées dans la vente en ligne, soit deux fois plus que l’an précédent.

Afin de soutenir la vente en ligne, fin avril 2022, la province a mis en place une nouvelle plateforme électronique à l’adresse : ocopquangninh.com.vn. ‘‘Les consommateurs sont confiants et apprécient la qualité des produits OCOP vendus sur cette plateforme. L’e-commerce aide les entreprises et les agriculteurs à mieux écouler leurs produits, tout en contribuant à créer des emplois dans les localités‘‘, se réjouit Hoàng Duc Kha, directeur adjoint du Centre de promotion et de développement de l’industrie et du commerce de Quang Ninh. -CVN/VNA