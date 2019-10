Les dirigeants de la province de Quang Ninh répondent aux questions des entreprises lors de la conférence. Photo: baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord-Est) a tenu dimanche 6 octobre dans la ville de Ha Long une conférence en vue d’informer les entreprises de ses préconisations et politiques de développement socio-économique en 2019.

L’occasion pour les dirigeants de la province de dialoguer avec les hommes d’affaires, de connaître et partager leurs difficultés, d’écouter et recueillir leurs propositions et initiatives, ce en vue de lancer de nouvelles mesures concrètes, efficaces et adéquates afin d’améliorer le climat de l’investissement et des affaires local, d’accélérer le développement socio-économique de la province.

Il s’agissait également d’un forum ouvert où les deux parties pouvaient discuter et partager des initiatives, des mesures et des méthodes efficaces pour le développement des entreprises locales comme de la province.

S’exprimant à cette occasion, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Nguyen Van Thang, a souligné que sa localité s’engagerait à créer les meilleures conditions possibles aux entreprises en matière d’accès aux capitaux, de procédures administratives, de foncier et de main-d’œuvre.

Quang Ninh accompagne toujours les entreprises, a-t-il affirmé, soulignant que ces dernières doivent respecter la loi et les réglementations, assurer un climat d’affaires sain, protéger l’environnement et mettre en œuvre pleinement leurs obligations, etc.

Tran Minh Phong, directeur d’une société fournissant des mesures de développement aux entreprises, a proposé à la province de Quang Ninh de créer des conditions propices aux jeunes entreprises dans le domaine des technologies.

De son côté, le président de l’Association des entreprises de la ville d’Uong Bi, Le Dinh Tan, a suggéré aux autorités provinciales d’organiser des concours de créativité pour les entreprises en vue de stimuler la création des produits de haute qualité, tout en simplifiant les procédures administratives et rendant les travaux d’inspection plus transparents et plus clairs.

Jusqu’en septembre dernier, environ 1.700 nouvelles entreprises ont été créées à Quang Ninh, pour un capital total de 10.486 milliards de dongs, soit l’équivalent d’environ 446 millions de dollars. Le capital enregistré moyen d'une entreprise nouvellement créée a atteint 5,88 milliards de dongs.

Environ 536 sociétés ont repris leurs activités, soit une hausse de 36% en variation annuelle ; et 655 ont dû les suspendre (+15,3%). Environ 240 entreprises ont rempli les formalités de dissolution, représentant une baisse de 4%.

Située à environ 150 km de Hanoï, la province de Quang Ninh bénéficie de nombreux atouts naturels, culturels et historiques et d’un fort potentiel de développement touristique et économique.



Ces dernières années, la province a connu de grandes avancées dans le développement des infrastructures, la restructuration économique, le renouvellement des modèles de croissance et le développement durable, afin de promouvoir son rôle de pôle de croissance du Nord.



Sa croissance économique durant la période 2016-2020 est estimée à 11,1%. Son Produit intérieur brut régional (GRDP) a atteint 5.110 dollars en 2018, soit 1,3 fois plus qu’en 2015. Selon les prévisions, ce chiffre devrait être de 6.535 dollars en 2020, soit 1,68 fois plus qu’en 2015.

Dans les domaines de la restructuration économique et de l’investissement, dès 2013, la province a mis l’accent sur le partenariat public-privé (PPP) concernant une série d’ouvrages. Depuis, les investissements sous forme de PPP ont atteint 47.000 milliards de dôngs répartis entre 44 projets. Son capital d’investissement social total s’est élevé à 183.654 milliards de dôngs pour la période 2016-2018, et devrait atteindre 340.850 milliards entre 2016 et 2020, soit 1,5 fois plus qu'à la période 2011-2015.



Lors d’une récente séance de travail avec les autorités de Quang Ninh, Nguyên Van Binh, membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, a apprécié les nouvelles percées de la province. Il lui a proposé de surveiller et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de nouveaux modèles appliqués sur son sol, afin que Quang Ninh continue d’être le pôle de croissance du Nord. -VNA