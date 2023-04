La montagne Bai Tho dans la ville de Ha Long. Photo: VNA La montagne Bai Tho dans la ville de Ha Long. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province côtière du nord-est de Quang Ninh, qui abrite la baie de Ha Long - un patrimoine naturel mondial, prévoit de lancer 38 nouveaux produits touristiques en 2023 dans le but de diversifier les services touristiques et d’attirer davantage de voyageux.En concret, la ville de Ha Long introduira huit produits, y compris ceux testés les années précédentes, tels que les croisières nocturnes et le tourisme sportif.Bui Duc Long, propriétaire du navire-restaurant Sea Octopus, a déclaré qu'il s'agissait de l'un des derniers produits lancés dans la ville de Ha Long en réponse à l'ouverture complète des activités touristiques et à la diversification des produits touristiques locaux.Récemment, les autorités de Ha Long ont décidé de rouvrir la montagne Bai Tho pour offrir aux touristes des expériences d'alpinisme, leur permettant de découvrir les valeurs culturelles et historiques et de contempler la beauté de la baie de Ha Long et de la ville de Ha Long d'en haut.La ville de Mong Cai présentera son gastronomie unique et le paysage des terres frontalières, en se concentrant sur les communes de Hai Xuan, Bac Son, Quang Duc et Binh Ngoc.Le district de Van Don lancera six produits, dont trois liés au parc national de Bai Tu Long, qui possède un paysage vierge magnifique et une valeur de biodiversité. Van Don se concentrera sur l'exploitation du potentiel de ses forêts et de sa mer avec le kayak, le rafting, la plongée sous-marine, l'exploration de grottes et les visites nocturnes.Trois nouveaux produits touristiques du district insulaire de Co To incluent la plongée sous-marine depuis l'île de Thanh Lan, le camping sur la plage de Ba Chau de l'île de Thanh Lan et la visite d'îles proches du rivage. On s'attend à ce qu'ils attirent des visiteurs qui aiment le tourisme d'aventure.D'autres produits incluent le tourisme de divertissement et de villégiature sur l'île de Cai Chien et l'île de Da Dung, des visites spirituelles et culturelles dans le district de Ba Che et l'île Ha Nam du canton de Quang Yen, le tourisme maritime dans le district de Tien Yen, l'écotourisme dans le district de Binh Lieu, le camping dans les montagnes de Binh Huong et Phuong Hoang dans la ville d'Uong Bi.En 2022, Quang Ninh a adopté la politique d'adaptation sûre et flexible, de contrôle efficace de la pandémie de COVID-19. La province a utilisé tous les mécanismes pour la reprise du tourisme, le développement de la main-d'œuvre dans ce secteur. En conséquence, Quang Ninh a attiré 11,6 millions de visiteurs, dont 304.000 étrangers, et a généré 28.000 milliards de dongs (près de 1,2 milliard de dollars) de recettes touristiques. Le secteur a contribué à 6% du Produit intérieur brut régional (PIBR) l'an dernier.Pour 2023, la province cherche à s'imposer comme une destination de choix au Vietnam et à accueillir 15 millions d’arrivés, et à gagner quelque 32.400 milliards de dongs de revenus touristiques. -VNA