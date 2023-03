Quang Ninh (VNA) – Le Département du tourisme de la province de Quang Ninh (Nord) a proposé au Comité populaire provincial de lancer 24 produits touristiques, dont 2 est réservé à la découverte de la baie de Bai Tu Long, au départ du port international d’Ao Tien, district de Vân Dôn.

Le port d’Ao Tien. Photo: VOV

Les deux circuits touristiques maritimes au départ d’un port touristique pouvant être mis en service immédiatement sont : Le 1er au départ du port d’Ao Tien — Grotte de Phat Co - Perliculture (île de Da Den) — Île de Qua (corbeaux) — Ponceau de Lao Vong — île de Dua — île de Minh Chau — Port d’Ao Tiên avec un trajet total de 53 km. Le 2e, au départ du port Ao Tiên — Île Tay Hoi — Îlot Meo Luoi — Village Sen — Grotte Nha Tro — Le port Ao Tiên avec un trajet total de 30 km.

La mise en service de ces deux croisières sur la baie de Bai Tu Long permettra non seulement de promouvoir efficacement de nouveaux ports et infrastructures de transport dans le district de Vân Dôn, mais aussi de diversifier les produits touristiques maritimes, réduisant ainsi la pression sur les routes touristiques de la baie de Ha Long et du centre-ville de la ville de Ha Long.

Truong Manh Hung, secrétaire du comité du Parti de Vân Dôn, a déclaré qu’un certain nombre de navires opérant dans la baie d’Ha Long seront temporairement transférés à la baie de Bai Tu Long et que ceux-ci desserviront ces deux nouveaux circuits.

« Des efforts dans les premières étapes pour promouvoir de nouveaux produits touristiques sont nécessaires. Nous nous coordonnerons avec les départements et les organes concernés pour recommander aux autorités provinciales d’exonérer des taxes et des frais et pour assurer la mise en service efficace de ces nouveaux circuits», a-t-il souligné.

Située à près de 200 km de Hanoi, la baie de Bai Tu Long se trouve dans la province de Quang Ninh. Son état sauvage et sa beauté naturelle en font une des merveilles de l’Asie du Sud-Est. La baie de Bai Tu Long s’étale sur les côtes des villes de Ha Long, de Câm Pha et du district insulaire de Vân Dôn.

En 2006, elle a été classée par l’agence britannique en bio voyage Gecko Travel dans le top 5 des meilleures destinations d’Asie du Sud-Est. En visitant la baie et ses plages, les voyageurs ont l’opportunité de contempler des paysages naturels peu modifiés par l’homme.

La baie de Bai Tu Long abrite des centaines d’îles plus ou moins grandes, la plupart habitées. Les plus connues sont Cap Ky Nhay, Cap Ky Gia, The Vang, Hon Chông, Hon Vân Dôn, Hon On et Hon Ba Sao.

L’île des Singes se trouve à proximité de la ville de Câm Pha. Là-bas, on y élève beaucoup de macaques rhésus utilisés pour des recherches sur les vaccins ou à d’autres fins scientifiques. – NDEL/VNA