La baie de Ha Long. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Un programme intitulé « Baie de Ha Long - Un rendez-vous des merveilles naturelles du monde » aura lieu le 31 octobre dans la zone touristique internationale de Tuân Châu, ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Cet événement marquera le retour de Quang Ninh à la « nouvelle normalité » après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19 dans tout le pays.

Il s'agira également d'une activité pour célébrer les 10 ans de la reconnaissance de la baie de Ha Long en tant que l'une des sept Nouvelles Merveilles du monde par l’organisation New Open World (13 novembre), et le 58e de la fondation de la province de Quang Ninh (30 octobre).

Quang Ninh compte se rouvrir au tourisme en novembre et la province devrait accueillir de 1,5 à 2 millions de visiteurs au quatrième trimestre 2021.

Photo: VNA

La baie de Ha Long, littéralement « baie du dragon descendant », a été reconnue site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994 et 2000. En plus de son réseau de grottes spectaculaire, elle séduit avec ses près de 2.000 îles, grandes et petites, dont 980 qui ont été nommées.

La baie de Ha Long est le résultat d'une longue évolution géologique. Ce n'est pas seulement une merveille du monde mais aussi un précieux musée géologique en plein air vieux de 300 millions d'années. La baie abrite également de nombreux villages de pêcheurs tels que Cua Van, Vung Vieng… qui ravissent les touristes avec leur beauté simple et naturelle. –VNA