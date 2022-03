Photo d'illustration: VNA

Quang Ninh (VNA) – Près de 2,3 millions d'alevins de diverses espèces de poissons ont été relâchés le 31 mars dans la baie de Bai Tu Long dans la province de Quang Ninh (Nord) dans le but de régénérer et d'augmenter la diversité de la ressources de pêche dans la région.

Photo : VNA

Cet événement a été conjointement organisé par le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de la ville de Cam Pha, en l’honneur du 63e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur vietnamien de l’aquaculture (1er avril).

Au cours des cinq dernières années, la province a relâché environ 10 millions d'alevins d'espèces de crevettes et de poissons dans la nature, et prévoit d'en rejeter environ 3 millions cette année, soit 30 % de plus qu'en 2021.- VNA