La zone touristique de Sa Vi. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Au cours du premier semestre, la ville de Mong Cai, dans la province septentrionale de Quang Ninh a accueilli près de 1,1 million de touristes, soit une hausse de 170% en glissement annuel, atteignant 87% du plan fixé pour 2023.

Les recettes du budget de l'État provenant du secteur touristique et des services de Mong Cai ont atteint plus de 58 milliards de dongs ( 222%).

La ville de Mong Cai envisage d'accueillir 1,5 million de touristes en 2023. Les autorités municipales ont rapidement élaboré un plan pour présenter aux touristes cinq nouveaux produits touristiques, y compris le tourisme gastronomique, le tourisme écologique, le tourisme expérientiel et le tourisme frontalier.

Mong Cai compte actuellement plus de 200 établissements d'hébergement, dont 22 hôtels classés de 1 à 5 étoiles.

Pour le tourisme gastronomique, la ville de Mong Cai a lancé deux nouveaux produits : cuisine vietnamienne-chinoise et produits du programme One Commune One Product (OCOP) - spécialités de Binh Ngoc. En mars dernier, Mong Cai a également présenté un produit d'expérience de l'éco-tourisme "Nhat Vuong", situé dans le hameau 13, commune de Hai Xuan.

En outre, le marché hebdomadaire de Po Hen dans la région montagneuse aura lieu toutes les deux semaines en septembre prochain. -VNA