La baie de Ha Long , à Quang Ninh. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – La province septentrionale de Quang Ninh continue à mettre en œuvre le programme "la baie de Ha Long dit non aux déchets plastiques" afin de protéger les paysages, l'environnement et les valeurs patrimoniales, ainsi que de promouvoir le tourisme durable.

Selon Pham Dinh Huynh, chef adjoint permanent du Comité de gestion de la baie de Ha Long, dans le cadre du programme, les collectivités et les particuliers, en participant aux activités touristiques et de services à la baie de Ha Long, doivent s'engager à ne pas utiliser de produits en plastique à usage unique et à les remplacer par des produits respectueux de l'environnement.

Dans le district insulaire de Co To, les touristes étrangers sont invités à remplacer des sacs en plastique par des sacs en papier. Photo: VNA



Auparavant, le 1er septembre 2019, la ville de Ha Long a commencé à mettre en œuvre à titre expérimental le programme "N'utilisez pas de produits en plastique à usage unique dans les activités touristiques et de services à la baie de Ha Long".

A ce jour, le programme a vu la participation de plus de 200 collectivités, commerçants et prestataires de services, contribuant à réduire de plus de 90% le volume des déchets plastiques à usage unique collectés aux sites de la baie. -VNA