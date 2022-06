Jusqu’à fin juin, Quang Ninh a servi environ 5,5 millions de touristes vietnamiens et étrangers, en hausse de 120% en glissement annuel. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Avec un taux de couverture vaccinale élevé et une bonne maîtrise de l'épidémie de COVID-19, la province septentrionale de Quang Ninh est l'une des localités qui ont relancé le plus tôt le tourisme international, depuis la mi-mars 2022.

Selon le Comité populaire provincial, la reprise des activités touristiques a été favorisée par l'application de politiques de relance et l'organisation de nombreux événements et festivals.

Concrètement, Quang Ninh a organisé avec succès les épreuves dans sept disciplines (beach handball, échecs, football féminin, volley-ball, échecs chinois, beach-volley et triathlon) dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le festival Carnaval Ha Long 2022 et le Festival d'Ao dai 2022, attirant des milliers de touristes nationaux et étrangers.

Jusqu'à fin juin, Quang Ninh a comptabilisé environ 5,5 millions de touristes, en hausse de 120% en glissement annuel. Les recettes totales sont estimées à 12.129 milliards de dongs (521 millions de dollars), en hausse de 131,03% par rapport à la même période de l'an dernier, soit 147,55% du chiffre estimé dans le scénario de croissance pour les six premiers mois de 2022. Cette année, la province vise plus de 10 millions de visiteurs, dont 1,5 million d'étrangers. À ce jour, la province a atteint près de la moitié de cet objectif.

Outre l'exploitation des sites touristiques bien connus tels que la baie d'Ha Long, le complexe de Yen Tu, le musée de Quang Ninh, la bibliothèque de Quang Ninh, des sites de tourisme spirituel,..., la province a également lancé de nombreux nouveaux produits touristiques tels que circuits en hélicoptère dans la baie d'Ha Long, excursions en hydravion, croisières "by night",... Les sites touristiques insulaires tels que Quan Lan, Minh Chau (district de Van Don) ou Tra Co (ville de Mong Cai), le district insulaire de Co To,... sont également appréciés par de nombreux visiteurs.

Au second semestre 2022, Quang Ninh s'efforcera d'attirer environ 5 millions de visiteurs et d'atteindre des recettes touristiques de 10.000 milliards de dongs. Pour y parvenir, en plus des activités visant à stimuler la demande touristique, la province doit établir un écosystème ou un logiciel de gestion commun pour partager et exploiter efficacement les ressources de visiteurs.

Le musée et la bibliothèque de Quang Ninh. Photo: VNA

Gâtée par la nature avec ses plus de 2.000 îles représentant deux tiers des îles du pays et ses plus de 250 km de côtes, la province de Quang Ninh a d’énormes potentiels pour développer le tourisme durable.

Avec la baie de Ha Long inscrite au patrimoine naturel mondial par l'UNESCO et plus de 600 sites culturels et historiques, Quang Ninh est l’une des provinces du pays les plus favorisées en termes d’atouts touristiques. La baie de Ha Long a été reconnue patrimoine mondial en 1994 et 2000. Elle a également été élue parmi les sept nouvelles Merveilles du monde. Une journée n’est pas suffisante pour découvrir la baie car elle couvre 1.553 km² et comprend près de 2.000 îles et îlots. Ses paysages sont à couper le souffle.

Outre la baie, d’autres sites méritent le détour tels que les îles Quan Lan, Minh Châu, Ngoc Vung, les plages de Trà Cô et Vinh Thuc (ville de Mong Cai), qui attirent de plus en plus de touristes vietnamiens comme étrangers.

Quang Ninh possède également un réseau de transport complet et très pratique avec liaisons aérienne, fluviale et routière.

En 2022, Quang Ninh organisera environ 70 évènements, programmes, activités culturelles, sportives, touristiques et commerciales pour attirer plus de visiteurs.

Quang Ninh a adopté une nouvelle politique de relance du tourisme, qui prévoit de réduire de moitié les frais d’entrée dans les destinations populaires, telles que la baie de Ha Long, le musée de Quang Ninh et le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu, au cours du premier semestre 2022. -VNA