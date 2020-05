Nhập mô tả cho ảnh

Quang Ninh (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants de ministères et secteurs du ressort central se sont rendus le 24 mai dans la province de Quang Ninh (Nord), une localité considérée comme un point lumineux pour le développement socio-économique du Nord-Est et aussi pour des résultats encourageants en matière de lutte contre le coronavirus et de développement socio-économique après le COVID-19.

S'exprimant lors de la séance de travail avec les dirigeants locaux, M. Phuc a estimé que Quang Ninh avait mené à bien la lutte contre le COVID-19 malgré ses longues frontières avec la Chine, avec un grand nombre d'étrangers vivant et voyageant.

Selon le Premier ministre, Quang Ninh est une localité dynamique, ayant une croissance forte et intégrale, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays.

Il a hautement apprécié la percée de Quang Ninh dans le développement urbain, avec la création du premier centre de services administratifs publics du pays. Durant son développement, la province accorde toujours d'attention aux domaines de la culture, de la société et du développement rural.

M. Phuc a exprimé son impression devant le fort rétablissement touristique de la localité après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19. Il a hautement apprécié les réalisations de la localité dans la construction d'infrastructures avec de grands projets, en particulier le système d'autoroutes construites sous forme d'investissement de PPP (partenariat public privé).

Cependant, lors de la réunion, le Premier ministre a également noté des problèmes qui se posent pour Quang Ninh. Le développement du commerce frontalier n'est pas durable, l'attraction des IDE laisse encore à désirer. Les ressources humaines ne répondent pas encore aux besoins de développement. Les écarts de développement entre les régions restent importants, bien que les taux de pauvreté restent faibles. La gestion des ressources naturelles et de l'environnement n'est pas vraiment efficace.

Le chef du gouvernement a demandé à la province d’élaborer une stratégie pour développer l'économie touristique. Il a aussi demandé à Quang Ninh de se concentrer sur le développement d'un contingent d'entreprises de meilleure qualité ; de poursuivre le développement des zones urbaines modernes, en accélérant l’édification de la Nouvelle ruralité.

Quang Ninh a connu un taux de croissance du PIB régional de près de 11% au cours de la période 2016 - 2019. En 2019, le revenu par habitant a atteint plus de 6 130 dollars (6 500 prévu pour 2020), soit le double de la moyenne du pays.

En 2019, la province a accueilli 14 millions de touristes, dont 5,75 millions de visiteurs internationaux.

L'une des caractéristiques de Quang Ninh est le développement des infrastructures avec une série de projets tels que l'autoroute Hai Phong - Ha Long - Van Don de 120 km, l’aéroport international Van Don, port de navires Hon Gai ... Le capital d'investissement total pour le développement des infrastructures pour la période 2016-2020 est estimé à plus de 123 000 milliards de dongs.

Quang Ninh est également l'une des premières provinces à attirer des investissements sous forme de PPP. En conséquence, la province a mis en œuvre 44 projets avec un capital total de 47 000 milliards de dongs, dont 10% sont apportés par l'Etat, principalement axés sur la libération du terrain.

À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a coupé de rubans pour inaugurer un certain nombre d’ouvrages tels que le pont Bai Tho et la route côtière de Tran Quoc Nghien dans la ville de Ha Long ; la villégiature à minérale chaude de Quang Hanh dans la ville de Cam Pha. - VNA